Фернандо верит в чемпионство «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо ответил на вопрос о том, верит ли он, что красно-белые в этом сезоне могут стать чемпионами России, сообщает Sport24.

На этой неделе с должности главного тренера «Спартака» был уволен Массимо Каррера, а исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

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«Верю ли, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом? Конечно, отрыв от первого места не такой большой. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера, нужно побеждать. Конечно, нужно сказать спасибо Каррере, который три года был с нами и помогал нам добиваться результата», — сказал хавбек.

После 11 туров «Спартак» занимает в чемпионате России 7-е место и отстает на семь очков от лидирующего санкт-петербургского «Зенита».

Ранее новый тренер «Спартака» высказался о продаже Промеса.