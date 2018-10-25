Чемпион мира по боксу высказался о драке после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Super Василий Ломаченко высказался о поступке российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова после боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

После поединка, в котором Нурмагомедов одержал победу с помощью удушающего приема, он спровоцировал драку за пределами октагона.

Реклама

«Очень сложно давать какую-то оценку. Вы не знает, что чувствовал Хабиб после боя с Конором, что он думал. Для того, чтобы понять человека и говорить о чем-то, нужно побывать его в шкуре и понять, что он чувствует. Многие говорят, что это было неправильно, что это было не по спортивному и не совсем профессионально. Да, я согласен, но...», — сказал Ломаченко в интервью на You-Tube-канале EsNews.

По итогам первого слушания по этому делу бойцам продлили дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что 10 декабря будет проведено второе слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора.