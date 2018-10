Шотландцы боятся поведения болельщиков «Спартака» в Глазго

В Шотландии беспокоятся из-за поведения болельщиков московского «Спартака» перед матчем столичного клуба против «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового турнира Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

На первой полосе шотландская газета Daily Record напечатала статью с заголовком «Красная тревога». В публикации перечислены неприятные инциденты и потасовки с участием фанатов красно-белых.

Полиция Глазго намерена привлечь 300 сотрудников для охраны порядка в период проведения встречи клубов.

«Матч был оценен с учетом риска, и будет надлежащим образом защищен», — заявил сотрудник полиции.

По предварительной информации, на игру, которая состоится 25 октября в 22.00 по московскому времени, прибудет около тысячи болельщиков «Спартака».

