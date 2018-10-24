Передача Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов
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«Монако» сыграл вничью с «Брюгге» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Брюгге, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Уэсли. У гостей мяч забил Мусса Силла. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
«Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — «Монако» (Монако, Франция) — 1:1
Голы: 0:1 — Силла, 31; 1:1 — Уэсли, 39