Гончаренко: все должны помочь Помазуну в матче с «Ромой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящий матч команды с итальянской «Ромой» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Наставник армейцев высказался относительно отсутствия вратаря Игоря Акинфеева, который был удален в предыдущем матче турнира с мадридским «Реалом» (1:0).

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«Потеря Акинфеева ощущается, но ничего не поделаешь. У нас есть второй вратарь Илья Помазун, у него есть возможность проявить себя. «Рома» — достаточно сильная команда, сложно сказать, как ее субботнее поражение в чемпионате Италии (0:2) скажется на завтрашней игре», — поделился мнением тренер.

Также он отметил, что Помазуну будут помогать товарищи по команде во время матча.

«Все должны помочь вратарю, чтобы он чувствовал себя хорошо. Физически и тактически мы будем хорошо готовы», — заключил Гончаренко.

Встреча «Ромы» и ЦСКА состоится 23 октября в 22.00 по московскому времени.

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