В «Краснодаре» рассказали о последствиях потери Мамаева

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал отсутствие в команде полузащитника Павла Мамаева, с которым клуб выразил желание разорвать контракт, передает «СЭ».

8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу по обвинению в избиении трех человек в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся в СИЗО №2 «Бутырка».

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«Он является... являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся», — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что изображение Мамаева убрали с предматчевой заставки на домашнем стадионе «Краснодара».