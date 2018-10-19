Мать Кокорина готова внести залог за сына в размере 10 млн рублей

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что мать футболиста Светлана готова внести залог в сумме 10 млн рублей, сообщает Sport24.

Согласно выписке из банка, сумма залога не поставит мать игрока в тяжелое положение.

11 октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции футболистов по мере пресечения.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.