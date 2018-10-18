Адвокат Кокорина рассказал об обыске родителей футболиста

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал, что свидания с футболистом запрещены, передает «Спорт-экспресс».

Защитник отметил, что никто не может встретиться с форвардом сине-бело-голубых по причине карантинного статуса содержания

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«Свидание с доверителем невозможны, так как он на карантине», — пояснил специалист.

Также он подтвердил слухи об обыске родных Кокорина.

«У родителей действительно проводили обыск. Что именно изымалось, мне неизвестно», — заключил Попов.

На данный момент игрок «Зенита» находится под арестом в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут участвовать в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из следственного изолятора.