Гризманн вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн вошел в десятку лучших бомбардиров в истории национальной команды, сообщает «Советский спорт».
В матче группового этапа Лиги наций против команды Германии (2:1) французский форвард оформил дубль. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Теперь на счету Гризманна 26 голов в 65 матчах. По этому показателю он догнал Сильвена Вильтора.
Рекорд по количеству забитых мячей за сборную Франции принадлежит Тьерри Анри (51 гол).