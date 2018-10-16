Адвокат экс-супруги Тарасова застыдил футболиста

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Представляющий интересы бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны адвокат Сергей Жорин застыдил футболиста, который уже несколько лет не выплачивает алименты, передает «Советский спорт».

«Сегодня футболист Тарасов оказался перед сложным выбором: погасить задолженность по алиментам или наехать на бывшую жену. И знаете, что он выбрал? Правильно. Регулярно выкладывая в инстаграм фотки с дочерью, он объявил, что ему не дают общаться с ребенком! Гениально. Стыдоба», — написал адвокат в своем твиттере.

Ранее хавбек «Локомотива» Тарасов прокомментировал обвинения в неуплате налогов.