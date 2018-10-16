Адвокат Кокорина: братья принесли извинения Паку

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Адвокат Кирилла Кокорина Олег Попов прокомментировал итоги очных ставок с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина – Кирилла, передает «Спорт-экспресс».

Он подтвердил, что братья попросились прощения за свой поступок.

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«Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном. Все было очень корректно. Они поняли друг друга», — заявил адвокат.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.

Ранее адвокат Пака заявил, что они остаются на прежних позициях.