Адвокат Кокорина: братья принесли извинения Паку
Адвокат Кирилла Кокорина Олег Попов прокомментировал итоги очных ставок с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина – Кирилла, передает «Спорт-экспресс».
Он подтвердил, что братья попросились прощения за свой поступок.
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«Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном. Все было очень корректно. Они поняли друг друга», — заявил адвокат.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.
Ранее адвокат Пака заявил, что они остаются на прежних позициях.