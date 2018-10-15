Тарасов отрицает долг в 15 миллионов бывшей жене

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Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал утверждение бывшей жены о том, что он уклоняется от уплаты алиментов в размере 15 млн рублей, передает Super.ru.

Он заявил, что каждый месяц с его личного счета списываются деньги на материальное обеспечение бывшей супруги Оксаны.

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«Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счёта, как и происходит на протяжении 7 лет. Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает 7 лет, соответственно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств», — подчеркнул Тарасов.

Также полузащитник «железнодорожников» отрицает, что он должен бывшей супруге 15 миллионов.

«Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет. А я, повторюсь, сосредоточен на работе и мне это не интересно», — заключил футболиста.

Ранее в пресс-службе московского «Локомотива» высказались относительно уклонений Тарасова от уплаты алиментов.