Стала известна дата рассмотрения апелляции на арест Кокорина
Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об аресте форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина по делу о хулиганстве пройдет 19 октября, сообщает «Спорт-экспресс».
Пресс-служба Тверского суда подтвердила информацию о заседании.
«Апелляционную жалобу на постановление по Александру Кокорину рассмотрят 19 октября, в 11.00 в Московском городском суде», — заявил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции на заключение под стражу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева состоится так же 19 октября в 10.00 часов.