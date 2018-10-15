Футболиста «Локомотива» Тарасова спросили о долге в 15 млн рублей
Полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова попросили прокомментировать информации о неуплате алиментов своей бывшей жене, однако тот отказался это сделать, сообщает ФАН.
Сообщается, что за отсутствие систематических выплат, он может стать фигурантом уголовного дела.
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«Я ничего не комментирую», — заявил футболист московского клуба.
23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании с Тарасова алиментов. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в анализах задержанного футболиста «Крыльев Советов» найдены наркотики.