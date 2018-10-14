Азар рассказал о желании красиво уйти из «Челси»

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Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал» в минувшее летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

«Представители «Челси» были честны со мной. Они сказали, что я не покину клуб. Я принял это. Не сожалею об этом решении.

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Когда принимаются решения, вам может что-то не понравиться, но я никогда не буду вступать в конфликт с руководством клуба. «Челси» многое дал мне. Я ушёл из «Лилля» на хороших условиях, то же самое хочу сделать здесь.

Трансфер в январе? Это невозможно», — сказал Азар в интервью TF1.

На данный момент Эден является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Английской премьер-лиги, в стартовых восьми турах забив семь мячей и оформив три результативные передачи.

Ранее Азар признавался в желании перейти в «Реал».