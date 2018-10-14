Гаджиев объяснил возможный отказ Мейвезера от боя с Нурмагомедовым

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Президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев высказался относительно возможного боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера-младшего, передает Sport24.

Гаджиев утверждает, что американец не примет вызов дагестанского спортсмена.

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«Мейвезер ни в коем случае не согласится на бой в правилах MMA. С финансовой точки зрения это тоже не будет более выгодным, чем бой Хабиба и Конора. И я вообще не представляю, какие правила могут быть у боя Хабиба и Мейвезера, даже теоретически. Маленький намек на борьбу — это поражение Мейвезера», — заявил президент «Fight Nights Global».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов выразил готовность сразиться с американским боксером.