Нурмагомедов признался, что мог умереть из-за сгонки веса

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тяжелом состоянии во время сгонки веса перед поединками, передает «Советский спорт».

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что несколько лет назад мог умереть из-за этой процедуры.

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«Это профессиональный вид спорта, опасный. Многие не видят, что происходит внутри, не знают, сколько у меня было операций на колене, спине, ребрах. Полтора-два года назад я чуть не умер, когда сгонял вес. Ты вроде профессиональный спортсмен, но одновременно почти инвалид, играешь на грани», — заявил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Дагестанский Орел также отметил, что испытывал проблемы и перед выигранным боем против Конора Макгрегора.

«У меня была очень серьезная сгонка веса, я сделал вес за семь часов до взвешивания. У меня были приступы, меня рвало, хотя ничего не было внутри. Ну очень плохо себя тогда чувствовал», — заключил Хабиб.

Ранее сообщалось, что Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Нурмагомедову и Макгрегору.