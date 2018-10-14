Боец Харитонов попал в аварию в США

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов попал в дорожно-транспортное происшествие в США, сообщает ТАСС.

Авария произошла во время того, как Харитонов ехал на поединок своего соотечественника Федора Емельяненко в рамках турнира Bellator. По словам спортсмена, его здоровью не угрожает опасность.

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«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», — рассказал Харитонов.

Бой за выход в финал Гран-при Bellator между Емельяненко-старшим и Чейлом Сонненом пройдет в ночь на 14 октября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Начало в 04:00 по московскому времени.

Сам 38-летний Харитонов накануне на Bellator 207 нокаутировал американца Роя Нельсона.

Ранее сообщалось, что Харитонов назвал фаворита боя Емельяненко — Соннен.