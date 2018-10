Сборная Голландии всухую разгромила Германию в Лиге наций

Сборная Голландии на домашнем газоне обыграла команду Германии в матче группового этапа Лиги наций со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».

Сборная Нидерландов повела в счете на 30-й минуте — ударом головой с линии вратарской отличился капитан Вирджил Ван Дейк. Второй мяч хозяева забили за три минуты до конца встречи — с передачи экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса отличился Мемфис Депай. На третьей компенсированной минуте Джорджиньо Вейналдум сделал счет разгромным.

Реклама

После этой победы Голландия вышла на второе место в своей группе, немцы же переместились на третью строчку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что в сборной России надеются на прогресс в игре Александра Головина.

Лига наций. Групповой этап. 3-й тур. Группа 1

Голландия — Германия — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Ван Дейк, 30; 2:0 — Депай, 87; 3:0 — Вейналдум, 90+3.

Netherlands 3-0 Germany is Oranje's biggest ever victory over their fierce rivals.



The Dutch football revival is in full swing!!