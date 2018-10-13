Сборная Голландии всухую разгромила Германию в Лиге наций
Сборная Голландии на домашнем газоне обыграла команду Германии в матче группового этапа Лиги наций со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».
Сборная Нидерландов повела в счете на 30-й минуте — ударом головой с линии вратарской отличился капитан Вирджил Ван Дейк. Второй мяч хозяева забили за три минуты до конца встречи — с передачи экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса отличился Мемфис Депай. На третьей компенсированной минуте Джорджиньо Вейналдум сделал счет разгромным.
После этой победы Голландия вышла на второе место в своей группе, немцы же переместились на третью строчку.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что в сборной России надеются на прогресс в игре Александра Головина.
Лига наций. Групповой этап. 3-й тур. Группа 1
Голландия — Германия — 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Ван Дейк, 30; 2:0 — Депай, 87; 3:0 — Вейналдум, 90+3.
Netherlands 3-0 Germany is Oranje's biggest ever victory over their fierce rivals.— Dutch Football (@FootballOranje_) 13 октября 2018 г.
The Dutch football revival is in full swing!!