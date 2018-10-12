Сборная России вылетела на матч с Турицей в рамках Лиги наций
Сборная России вылетела в Сочи на матч с национальной командой Турции в рамках Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
«Вылетаем в Сочи! Калининград, спасибо за теплый душевный приём!», — поблагодарили футболисты болельщиков в твиттере сборной.
Встреча России и Турции состоится 14 октября в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России в Калининграде сыграла вничью с командой Швеции.
Вылетаем в Сочи! ✈️— Сборная России (@TeamRussia) 12 октября 2018 г.
Калининград, спасибо за теплый душевный приём! ✌️ pic.twitter.com/hbIrlut1bl