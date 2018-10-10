Дзюба высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался комментировать скандал с участием его одноклубника Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает Sport24.

«Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там все это и обсуждают», — сказал Дзюба на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу Лиги наций против сборной Швеции.

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В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

До этого инцидента возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев готовы помочь семьям пострадавших.