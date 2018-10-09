Министр спорта России высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны нести ответственность за свои действия.

«К сожалению, случай с Кокориным и Мамаевым явно не красит ни этих футболистов, ни весь спорт. Но они ведь не только футболисты, они обычные граждане, которые должны отвечать за свои действия в соответствии с законом. Есть закон, который должен соблюдаться всеми гражданами, в том числе и футболистами. Это зона их личной ответственности», — цитирует Колобкова «РИА Новости».

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«Это пример для футболистов и других спортсменов. И на этом примере мы снова убеждаемся, что в спорте самое главное — функция воспитания. Спорт не только готовит спортсменов, он еще воспитывает, укрепляет характер», — отметил министр.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) поддержит клубы в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым.