Водитель ведущей Первого канала рассказал о драке с Кокориным и Мамаевым

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Избитый водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал о драке с нападающим петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Машина «Мерседес» была припаркована на 2-й Брестской улице. Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Ольга Викторовна не любит такие сильные запахи. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: «Не выйду — и точка!» Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел было отъезжать, как услышал звук — стук об машину, как будто что-то разбилось», — цитирует Соловчука «Московский комсомолец».

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Выйдя из машины, Соловчук увидел группу агрессивно настроенных молодых людей.

«Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать. Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление», — добавил пострадавший.

Через некоторое время избиение прекратилось. Потерпевший отмечает, что не видел, куда скрылись нападавшие.

«Честно признаюсь, я плохо соображал. Сел в машину, отъехал со 2-й Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиение не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать. А вскоре прибежала Ольга Викторовна. Она, конечно, была в шоке», — вспоминает водитель.

Соловчук заявил, что в его адрес пока не поступали угрозы. Пострадавший отметил, что начало драки должно было попасть на запись видеорегистратора.

«Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева», — сказал Соловчук.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее жена Мамаева высказалась о разводе с футболистом.