Менеджер Нурмагомедова арестован

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был арестован полицией после драки, которая произошла в зрительном зале, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось сразу после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, где россиянин одержал уверенную победу в четвертом раунде. В потасовке были задействованы обе команды бойцов. Макгрегора, как сообщается, также увели полицейские, а Нурмагомедов покинул пределы октагона, так и не получив чемпионский пояс.

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Причина, по которой был задержаны менеджер и еще один член команды Нурмагомедова, пока не раскрывается.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова «гениальным художником» после боя с Макгрегором.