«Реал» впервые в XXI веке не забил в четырех матчах подряд

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Мадридский «Реал» уступил «Алавесу» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».

Для «сливочных» этот матч стал уже четвертым во всех соревнованиях, в котором команда не может забить. «Королевский клуб» ранее проиграл «Севилье» (0:3) и московскому ЦСКА (0:1) и сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

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Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги повторили антирекорд 33-летней давности, когда «Реал» не забивал на протяжении четырех матчей подряд только дважды (в 1982 и 1985 годах).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обвиняет «Реал» в инициировании дела об изнасиловании.