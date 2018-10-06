Емельяненко сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрерора

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уверен в победе действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ФАН.

«Я всецело за Хабиба. Он выиграет. Он докажет на ринге, что он сильнее, чем Макгрегор», — сказал Емельяненко-младший, отметив при этом, что Конор, безусловно, хорошо двигается, но Хабиб выносливее и физически крепче ирландца.

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«Бой века», который признан самым ожидаемым в истории UFC, состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе.

Ранее известный рэп-исполнитель Тимати высказался по поводу поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.