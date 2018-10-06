«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье
«Барселона» отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье, передает «Советский спорт».
В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.
«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992», — говорится в сообщении каталонцев.
Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.
Ранее сообщалось, что 43-летний хоккеист умер на льду во время матча.
FC Barcelona wishes to express its sorrow for the loss of Montserrat Caballé, such a highly recognised figure in the world of opera and an icon of universal culture. The eternal voice of Barcelona 92— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2018 г.