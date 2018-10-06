«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

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«Барселона» отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье, передает «Советский спорт».

В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992», — говорится в сообщении каталонцев.

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Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.

Ранее сообщалось, что 43-летний хоккеист умер на льду во время матча.