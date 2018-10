«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

«Барселона» отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье, передает «Советский спорт».

В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992», — говорится в сообщении каталонцев.

Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.

