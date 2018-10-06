Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Токио

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Японии по теннису, который проходит в Токио, сообщает «Советский спорт».

В полуфинале Медведев одолел представителя Канады Дениса Шаповалова в двух сетах. В активе российского спортсмена — 12 подач навылет и 3 выигранных гейма на приеме.

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Теннисисты провели на корте 1 час и 4 минуты.

В финале Медведеву предстоит встреча с победителем матча между Кей Нисикори из Японии и французом Ришаром Гаске.

Ранее сообщалось, что в 1/4 финала российский теннисист одержал победу над канадским игроком Милошем Раоничем.