Ковальчук рассказал про «чумовую ауру» Путина

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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал про общение с президентом России Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».

Российский форвард отметил, что хотел бы чаще встречаться с главой государства.

«Не знаю, сколько раз встречался с Путиным, но хотелось бы чаще. Бывало, общались. Немного, конечно, но общались.

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Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто», — сказал Ковальчук в интервью каналу «Игра в тело» на YouTube.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о грядущем молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске.