Глава Федерации борьбы России обратился к Хабибу Нурмагомедову

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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал пожелания чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову перед поединком против ирландца Конора Макгрегора.

«Хочу пожелать успехов ребятам и, естественно, победы нашему бойцу. Я думаю, что такие виды спорта, как ММА, имеют право на существование. Если это востребовано, почему нет, главное — ни в чем не перебарщивать.

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Если ребята не сумели себя проявить в других видах спорта, почему им уже в зрелом возрасте не попробовать себя в таком действе, которое сегодня, в общем то, востребовано и популярно», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Ранее отец Нурмагомедова оценил здоровье сына после взвешивания.