Промоутер Дон Кинг подал на Поветкина в суд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/8297831/2016-06-09T170943Z_1394393711_D1AETIYHVZAA_RTRMADP_3_PEOPLE-ALI-pic905-895x505-91850.jpg">

Глава «Мира бокса» Андрей Рябинский заявил, что член зала боксерской славы американский промоутер Дон Кинг подал в суд на компанию и российского боксера Александра Поветкина за отмену поединка за титул «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна, сообщает ТАСС.

«Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик все-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!» — написал Рябинский в твиттере.

Реклама

Бой между Поветкиным и Стиверном должен был пройти 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге. Однако за несколько часов до поединка глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что в допинг-пробе Поветкина было обнаружено запрещенное вещество. Канадец отказался от участия в бою и покинул Россию в тот же день, а россиянин сразился с французом Жоанном Дюопа.

Кинг, чьим клиентом является Стиверн, требует от Поветкина и «Мира бокса» компенсацию в размере $2 млн. Дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.

Ранее Поветкину посоветовали завершить карьеру после поражения от британца Энтони Джошуа.