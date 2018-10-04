Икарди попросил Месси вернуться в сборную Арегентины

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Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди выразил надежду, что его соотечественник, форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси, в скором времени возобновит выступления за национальную команду, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что после неудачного выступления аргентинцев на чемпионате мира в России Месси взял паузу в международной карьере. Ранее сообщалось, что лидер команды больше не сыграет за «альбиселесте» в этом году.

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«Месси должен вернуться в национальную команду. В 2019 году нам выступать на Кубке Америки», — цитирует Икарди Sport.es.

Ранее Месси рассказал о значимости Лиги чемпионов.