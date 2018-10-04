В МИДе обвинения Великобритании в кибератаках на WADA назвали «клеветническими»

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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения правительства Великобритании в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передает ТАСС.

Великобритания считает, что взлом системы WADA в августе 2017 был организован Главным разведывательным управлением (ГРУ).

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«Как только Россия была восстановлена в этой международной спортивной организации, на помощь американцам, которые нас топили нещадно, тут же пришел верный соратник в лице Великобритании. Пошел целый поток фейковых сообщений, обвинений, заявлений на разных уровнях.

Вот, например, британское внешнеполитическое ведомство, теперь, оказывается, специализирующееся еще и на вопросах безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, накануне выдало в этой сфере целую порцию просто умопомрачительных заявлений в стиле highly likely («хайли лайкли», в переводе с английского языка означает «с большой долей вероятности» - прим. ТАСС) о причастности так называемого Главного разведывательного управления (ГРУ) к кибератакам во всем мире в том числе на серверы WADA.

Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не знает границ. Хотелось бы посмотреть на того, кто все это придумывает — просто «андерсены», — заявила Захарова.

Ранее правительство Великобритании обвинило Россию в кибератаках на WADA.