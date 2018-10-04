Гризманн забил 8000-й гол в истории Лиги чемпионов
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в ворота «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Матч завершился победой «матрасников» со счетом 3:1, а французскому форварду покорилось уникальное достижение.
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Как информирует официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Гризманн стал автором 8000-го гола в истории Лиги чемпионов (без учета квалификации).
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев стал рекордсменом по «сухим» матчам в Лиге чемпионов среди россиян.