Дубль Гризманна помог «Атлетико» победить «Брюгге»

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Мадридский «Атлетико» одержал уверенную победу над «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на испанском стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.

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Дублем в составе «матрасников» отметился нападающий Антуан Гризманн, еще один гол на свой счет записал Коке. У бельгийской команды единственный мяч забил Арно Греневельд.

Ранее сообщалось, что «Интернационале» одержал волевую победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур

«Атлетико М» (Мадрид, Испания) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 3:1

Голы: 1:0 — Гризманн, 28; 1:1 — Греневельд, 39; 2:1 — Гризманн, 67; 3:1 — Коке, 90+3.