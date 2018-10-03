ЦСКА не удалось впечатлить лидера «Реала»

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает «СЭ».

Немецкий хавбек, допустивший ошибку при голе армейцев, заявил о том, что «сливочные» не были удивлены игрой ЦСКА.

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«Мы приехали с единственной задачей – победить, но упустили ряд хороших возможностей. То же самое произошло в предыдущей игре, и в этом есть небольшая проблема.

Мы ждали, что матч будет непростой – ЦСКА был очень мотивирован сыграть против нас хорошо. Начало вышло плохим, мы попытались вернуться в игру, но так и не забили. Соперник ничем не удивил – мы знали, что это крепкая команда с сильными игроками, но, конечно, ожидали, что выиграем», — сказал Кроос.

Ранее сообщалось, что «Реал» пропустил от ЦСКА самый быстрый гол в ЛЧ за 11 лет.