Дзагоев: с таким напряженным графиком не до бокала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/12006229/upload-RIAN_5654514.HR-pic905-895x505-69371.jpg">

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал исход матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Реклама

«Поднять бокал после такой победы? Такой напряженный график, что не до бокала. Тяжелая игра. Моментами неплохо выходили в атаки. Конечно, «Реал» прихватывал моментами. Владение – 70 на 30. В принципе, не так уж плохо», – сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Дзагоев отметил, что руководство армейцев приняло правильное решение, перенеся домашние матчи Лиги чемпионов с «ВЭБ Арены» в «Лужники».

«Было круто! Хорошо, что сюда переехали. У нас хорошая арена, но 30 тысяч. А здесь все-таки 70 тысяч, это чувствуется. Всех с победой», — заключил футболист.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» спрогнозировал победу ЦСКА в матче с «Реалом».