Российская теннисистка Веснина объявила о беременности
Российская теннисистка Елена Веснина сообщила о своей беременности, сообщает «Советский спорт».
«Скоро мама», — написала спортсменка в инстаграме.
Россиянка является трехкратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, а также олимпийской чемпионкой Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой.
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В нынешнем сезоне Веснина пропустила Открытый чемпионат США из-за травмы колена.
Ранее Веснина прокомментировала поведение Серены Уильямс во время финала турнира US Open, в котором американская спортсменка проиграла японке Наоми Осаке.