Колобков назвал Акинфеева «одним из ярчайших представителей отечественного футбола»

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Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о решении голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России, передает Sport24.

«Игорь Акинфеев — один из ярчайших представителей отечественного футбола. На протяжении 15 лет в составе сборной он защищал цвета российского флага. Футболисты, выступающие за национальную команду столько лет, это большая редкость.

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Авторитет Игоря неоспорим. На его счету наибольшее количество «сухих» матчей в истории команды. Как министр спорта, я уважаю решение Игоря и благодарю его за вклад в успехи сборной России», — заявил Колобков.

Акинфеев принял решение завершить выступления за национальную команду 1 октября.

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