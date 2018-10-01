Форвард «Локомотива» Смолов покинул клинику после операции

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов покинул клинику в Италии после того, как перенес операцию на ключице, сообщает «Советский спорт».

Операция прошла без осложнений, и уже 2 октября форвард сможет вернуться в Россию и продолжить восстановление, на которое, как проинформировали в «Локомотиве», уйдет от 30 до 40 дней.

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Смолов получил травму ключицы во время матча 1/16 финала Олимп — Кубка России против «Балтики». Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».

Нападающий стал игроком «Локомотива» в это летнее трансферное окно, он перешел из «Краснодара». В составе московского клуба Смолов сыграл семь матчей и забил два мяча.

Ранее игрок «Локомотива» Смолов перенес операцию на ключице.