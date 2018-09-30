Будущее Сироткина в «Формуле-1» оказалось под угрозой

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Руководитель программы развития автоспорта в России SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал выступление пилота команды «Уильямс» Сергея Сироткина на Гран-при России, передает ТАСС.

Заезд выиграл британский гонщик Льюис Хэмилтон, а 23-летний россиянин финишировал последним.

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«Сироткина на старте зажали в одном месте две машины, был контакт. Потом он начал обгонять Лэнса Стролла, тот --по тормозам, заблокировал передние колеса и чуть его Сироткина в стену не довез, получилось не по-спортивному. Не в Сереже проблема, он ехал, как мог», — сказал Ротенберг.

Также он отметил, что будущее россиянина в «Формуле-1» в следующем сезоне остается неизвестным.

«Понимания по следующему сезону пока нет, надо доехать нынешний сезон», — заключил руководитель SMP Racing.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Сироткин объяснил свой провал на Гран-при России.