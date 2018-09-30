Ярмоленко обжалует авторство своего мяча в АПЛ

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Украинский нападающий английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Футболист сборной Украины забил второй мяч лондонцев в результате рикошета от защитника «МЮ» Виктора Линделефа, однако мяч записали как автогол шведа.

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«Не знаю, почему это не мой гол, так что напишу в Премьер-лигу. Это был прекрасный день для нас, команды и болельщиков. Это отличная победа, мы счастливы. Мы играли хорошо и показали более атакующий футбол, чем в матче с «Челси».

У нас много хороших футболистов, мы должны думать о победах, а не о ничьих. Футбол – это не только игра в защите. Мы должны атаковать и играть на победу», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт «Вест Хэма».

Ранее в Украине потребовали от Ярмоленко прекратить говорить на русском языке.