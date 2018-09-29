«Ливерпуль» вырвал ничью у «Челси» в матче чемпионата Англии
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Игра прошла на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:1.
На 25-й минуте игры «пенсионеров» вывел вперед полузащитник Эден Азар, а на 89-й минуте форвард «красных» Даниэль Старридж помог своей команде свести матч к ничейному результату.
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После этой встречи в активе «Ливерпуля» 19 очков, у «Челси» — 17 баллов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» взял верх над «Брайтоном».
Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур
«Челси» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1
Голы: 1:0 — Азар, 25; 1:1 — Старридж, 89.