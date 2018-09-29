Квят воодушевлен возвращением в «Торо Россо»

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Российский автогонщик Даниил Квят прокомментировал свое возвращение в команду «Формулы-1» «Торо Россо», передает «Советский спорт».

«Взлеты и падения есть у каждого спортсмена в карьере, это часть жизни. И в карьере нужно преодолевать трудности и становиться сильнее. Это то, что я надеюсь сделать. Мы пока не обсуждали какие-то особые цели. Но цель может быть только одна. Мы всегда хотим быть впереди. Будем выжимать максимум из каждой ситуации, и я буду стараться выжимать максимум из машины», — приводит слова Квята пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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Также россиянин не стал публично разглашать условия своего контракта с итальянской командой.

«Детали моего контракта не хотел обсуждать публично. Со своей стороны я очень доволен договором, и смотреть в будущее приятно», — заключил он.

В минувшем сезоне Квят провел 15 гонок, в которых заработал лишь пять очков.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин оценил шансы Квята вернуться в «Формулу-1».