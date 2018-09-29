Россия хочет организовать третий бой Головкина и Альвареса

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Третий поединок между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом может пройти на территории России, сообщает «Чемпионат.com».

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша. Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить.

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Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с Канело в России. В следующем году пройдет Боксерский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся», — сказал он.

Бой между Головкиным и Альваресом проходил дважды: в первый раз была зафиксирована ничья, а во втором случае мексиканец победил казахского спортсмена, отобрав у того четыре титула.

Ранее сообщалось, что Альварес получил разрешение вернуться на ринг после травмы.