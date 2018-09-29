УЕФА оштрафовал Украину за поведение болельщиков на матче Лиги наций
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Как говорится в сообщении пресс-службы европейской организации, на украинскую сторону наложен штраф в размере €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Украины. После игры украинские болельщики попытались проникнуть на поле, из-за чего были атакованы чешской полицией. В ходе конфликта пострадал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России.