Семак видит возможности совмещения Дзюбы и Кокорина в стартовом составе

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Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что российские форварды Александр Кокорин и Артем Дзюба могут играть в стартовый состав вместе, сообщает Sport24.

Вместо с тем, по словам российского специалиста для этого Кокорину нужно набрать форму после разрыва крестообразных связок.

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«Мы ждем, когда Саша Кокорин наберет нужные кондиции, чтобы выходить в старте. Есть варианты, при которых они могут играть вместе с Артемом Дзюбой. Но это зависит от них обоих», —сказал Семак.

Ранее защитник «Зенита» рассказал об адаптации Клаудио Маркизио к российскому футболу.