Почеттино может сменить Моуринью на посту наставника «Манчестер Юнайтед»

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Руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на пост наставника «красных дьяволов» вместо португальца Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт».

По информации Le 10 Sport, боссы манкунианцев рассматривают не только кандидатуру Почеттино, но и экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Вариант с аргентинским специалистом менее реалистичен, так как он связан контрактом с английским «Тоттенхэмом», а Зидан на данный момент находится без работы.

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После шести туров Английской премьер-лиги (РПЛ) «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте, что не может удовлетворять руководство клуба.

Ранее стало известно, что конфликт между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитником клуба Полем Погба привел к расколу в команде.