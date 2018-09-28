Меркель высказалась о решении провести Евро-2024 в Германии

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Канцлер Ангела Меркель прокомментировала решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии, сообщает ТАСС.

«Я очень рада, что подготовительная работа не прошла даром и мы получили вознаграждение. Я абсолютно уверена, что Германия будет чудесной страной-хозяйкой, и надеюсь, что не только другие команды, но и сборная Германии будет хорошо играть», — цитирует Меркель Augsburger Allgemeine.

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27 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести континентальное первенство в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

Ранее решение УЕФА прокомментировал бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.