Меркель высказалась о решении провести Евро-2024 в Германии
Канцлер Ангела Меркель прокомментировала решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии, сообщает ТАСС.
«Я очень рада, что подготовительная работа не прошла даром и мы получили вознаграждение. Я абсолютно уверена, что Германия будет чудесной страной-хозяйкой, и надеюсь, что не только другие команды, но и сборная Германии будет хорошо играть», — цитирует Меркель Augsburger Allgemeine.
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27 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести континентальное первенство в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.
Ранее решение УЕФА прокомментировал бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.