Оштрафованный за издевательства над наркоманкой боксер провалил допинг-тест

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Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс провалил проверку Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), передает «Советский спорт».

По информации ESPN, в крови спортсмена был обнаружен оксилофрин, стимулятор, который содержится в некоторых пищевых добавках и запрещен WADA.

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Отмечается, что недавно боксер был оштрафован Британским советом по контролю за боксом на £100 тыс. за то, что на видео предлагал наркозависимой заняться сексом с его попутчиком за порцию наркотиков стоимостью в £150.

Сондерс завоевал чемпионский пояс в декабре 2015 года и с тех пор провел три раза защитил его. Сейчас он проводит подготовку к бою с Деметриусом Андраде, который был запланирован на 20 октября.

Ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка Игр из Голландии обвиняется в допинге.